Team Altamura, il bilancio della stagione: sfiorati i playoff all'ultima giornata

I playoff sfiorati, sfumati soltanto all'utlima giornata. Quella del Team Altamura è stata comunque una stagione altalenante, iniziata in maniera blanda e proseguita con un effetto sali-scendi che alla fine non ha portato a tagliare il traguardo designato. I risultati del campo sono stati diversi rispetto alle aspettative iniziali: nel pieno dell'annata è giunto l'avvicendamento in panchina tra Ciro Ginestra e Antonio Rogazzo che doveva dare una svolta, ma ciò non è bastato.

Il Team Altamura ha chiuso il campionato al sesto posto con 56 punti conquistati. Lo score totale 15 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte; tra le mura amiche dello stadio D'Angelo i biancorossi hanno raccolto 9 successi, 4 pari e 4 ko, mentre in trasferta sono arrivate 6 vittorie condite da 7 pareggi e 4 sconfitte. Il Team Altamura ha segnato in totale 51 gol subendone 37. Tra il 16 ottobre e il 15 gennaio il Team Altamura ha racimolato una striscia positiva di 13 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 6 pareggi).