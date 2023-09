Team Altamura, il calendario del campionato: si parte dall'Angri, alla sesta big match contro la Fidelis Andria

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato i calendari di tutti i gironi della Serie D: il campionato, come noto, prenderà il via domenica 10 settembre. C'è molta attesa per il girone H, che comprende ben undici squadre pugliesi.

Il Team Altamura di Domenico Giacomarro, candidato a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione, debutterà in casa contro la Gelbison, reduce dalla retrocessione dalla Serie C; alla seconda giornata subito un derby pugliese, in casa del Manfredonia. Alla quinta giornata il derby barese con il Gravina, mentre una settimana dopo i biancorossi affronteranno il big match contro la Fidelis Andria. Gli ultimi due impegni in calendario invece vedranno come avversari il Bitonto e il Matera.

Clicca qui per consultare tutti i calendari completi dei nove gironi del campionato di Serie D:Calendari Serie D 2023-2024-2

Serie D girone H 2023/2024: le date

Come già accennato, il campionato di Serie D partirà domenica 10 settembre e finirà il prossimo 5 maggio 2024. L'ultima giornata dell'andata si giocherà domenica 20 dicembre, poi la sosta invernale dal 24 al 31 dicembre; nell'arco di tutta l'annata si disputeranno tre turni infrasettimanali, ossia il primo novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo. Il 17 marzo 2024 ci sarà la sosta per consentire alla rappresentativa Serie D di partecipare al Torneo di Viareggio.