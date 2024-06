Team Altamura, l'annuncio: "Squadra ufficialmente iscritta al campionato di Serie C"

"Team Altamura ha ottenuto in data odierna l’esito favorevole per la concessione delle Licenze Nazionali 2024/2025. Da oggi Team Altamura è ufficialmente iscritta al Campionato di Serie C Now". -con un breve comunicato ufficiale apparso sulla propria pagina Facebook, il Team Altamura ha ufficializzato che la propria domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2024/2025 è stata approvata.