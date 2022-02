Team Altamura, pari e patta sul campo del Lavello: finisce 0-0

Continua a muovere la classifica, seppur lievemente, il Team Altamura, che ha incassato uno 0-0 contro il Lavello. Allo stadio Pisicchio è andato in scena un primo tempo bloccato, molto fisico, senza troppe emozioni. Nella ripresa il compione non cambia, gli ospiti ci provano ma non trovano la via della rete: per i biancorossi si tratta del secondo risultato utile di fila dopo la bella vittoria casalinga contro la Casertana, col tredicesimo posto in classifica occupato a quota 25 punti. Mercoledì 16 febbraio, nel turno infrasettimanale, la formazione barese ospiterà l'Audace Cerignola allo stadio D'Angelo.