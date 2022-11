Team Altamura, altra vittoria: battuto il Lavello per 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Il Team Altamura vince ancora dopo il successo esterno sulla Nocerina della settimana scorsa: allo stadio D'Angelo i biancorossi hanno ottenuto il quarto utile di fila avendo la meglio sul Lavello per 3-0. I padroni di casa si sono scatenati nella parte finale del primo tempo, quando hanno colpito la retroguardia avversaria in due occasioni: prima Croce ha rotto l'equilibrio al 30', poi subito dopo Sosa ha firmato il raddoppio (33'). Nella ripresa, al 69', ci ha pensato Dipinto a chiudere definitivamente la pratica: il Team Altamura è salito così a quota 16 punti, al settimo posto in classifica.