Team Altamura, le info sui biglietti per il match contro la Gelbison

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

TEAM ALTAMURA-GELBISON

Domenica 10 settembre ore 16:00

Stadio Tonino D’Angelo

INFO TICKET A PARTIRE DA GIOVEDI SERA:

Tribuna Centrale € 18.00

Tribuna Laterale € 12.00

Ridotto Under 16 € 6.00

Ridotto Donne € 6.00

Under 12 (Ingresso Gratuito)

PREVENDITE PRESSO:

BAR COMMERCIO - Via Nicola Melodia, 28

CASPUBAR - Via la Carrera, 106

TABACCHERIA TRAGNI – Via Ugo Foscolo, 75

È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ABBONAMENTI FINO ALLE ORE 13:00 DI DOMENICA 10 SETTEMBRE PRESSO I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura