Team Altamura, Michele Di Bari è il nuovo segretario generale

Serie C Girone C

TEAM ALTAMURA Srl è lieta di annunciare il nuovo Segretario Generale Michele Di Bari.

Classe 1984, Di Bari ha iniziato la sua carriera come Segretario Generale nella squadra della propria città, Manfredonia. Con le stesse mansioni e sempre tra i professionisti Di Bari ha lavorato per Chieti, Campobasso, Ancona e Virtus Francavilla.

Esperienza da Direttore Operativo alla Fermana, Direttore Esecutivo del Brindisi, Segretario Generale al Pordenone in Serie B e Segretario del Settore Giovanile del Torino in A. Insignito del prestigioso premio ADICOSP come migliore Segretario Sportivo nella stagione sportiva 2019/2020, Michele Di Bari si distingue per la grande esperienza che si aggiunge alla sua professionalità e conoscenza del panorama calcistico dei professionisti.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura