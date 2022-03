Team Altamura, ko interno: il Nardò passa per 3-2

Il Team Altamura cade ancora, dopo la sconfitta esterna di domenica scorsa ottenuta contro il Francavilla sul Sinni. I biancorossi infatti sono stati sconfitti allo stadio D'Angelo dal Nardò, in una gara Nel primo tempo sono stati gli ospiti a sbloccare il risultato, grazie alla rete di Cristaldi al 25'. Nelle fasi iniziali della ripresa la formazione salentina è assoluta protagonista riuscendo ad arrivare al tris al 53' e al 61', quando vanno a segno Masetti e Puntoriere. I padroni di casa però non si danno per vinti e accedono gli ultimi minuti di gara, dove si scatena Abreu con una doppietta all'86' e al 96' (secondo gol in rovesciata), ma non basta: il Team Altamura perde 3-2 e resta fermo in classifica a quota 30 punti.