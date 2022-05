Team Altamura-Nola, le info sulla prevendita dei biglietti

Per il Team Altamura, all'orizzonte, c'è un impegno casalingo: domenica 8 maggio i biancorossi ospiteranno allo stadio D'Angelo il Nola (ore 16:00). L'obiettivo è dare continuità al successo pesante per 2-1 contro la Nocerina in modo da mettere in saccoccia altri punti fondamentali in ottica salvezza.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite la propria pagina Facebook:

Dopo la grandissima prestazione di Nocera si torna a giocare nel Tonino D'Angelo.

La società chiede il supporto di tutta la città per poter raggiungere questo obiettivo insieme!

DOMENICA TUTTI ALLO STADIO

Fischio d'inizio ore 16:00

?????? ?€ in prevendita

I biglietti saranno acquistabili in prevendita presso i punti vendita ufficiali:

- Bar Commercio (Via Nicola Melodia)

- Bar degli Amici (Via Briga)

- Bistrot del Borgo (Piazza Duomo)

Il prezzo di 5€ è riservato solo a chi acquisterà i biglietti in prevendita entro le ore 13:00 di domenica 8 maggio.

Il prezzo del biglietto al botteghino sarà di 10€

Non saranno accettati accrediti.

Gli abbonamenti saranno validi.

Info Ticket Settore Ospiti

Informiamo tutti i sostenitori del Nola che i biglietti del settore ospiti saranno disponibili presso lo Stadio Tonino D’Angelo a partire dalle ore 15:00.

Recarsi direttamente all’ingresso dedicato al settore ospiti dove sarà previsto un botteghino dedicato.

Costo biglietto: €10