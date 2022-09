Team Altamura, non omologato il risultato del match contro la Cavese

Il risultato (1-0) del match Cavese-Team Altamura non è stato omologato. Il club biancorosso ha presentato infatti preannuncio di reclamo in seguito all'episodio accaduto nella ripresa, al 67': l'attaccante Croce è andato a segno portando i suoi in vantaggio, l'arbitro inizialmente ha convalidato la marcatura ma successivamente l'ha annullata per fuorigioco dopo essersi consultato con il guardalinee: l'assistente, in precedenza, sarebbe stato avvicinato da una persona. Il comunicato pubblicato dal Giudice Sportivo recita: "Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.TEAM ALTAMURA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti".