Team Altamura, ottenuta la disponibilità per giocare le gare in casa al San Nicola

Si comunica che, per la prossima stagione 2024-25, la squadra Team Altamura, neo-vincitrice in LEGA PRO, ha ottenuto la disponibilità di giocare le gare casalinghe presso lo Stadio “San Nicola” di Bari.

Come è noto, l’Amministrazione comunale ha già approvato il progetto di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento dello Stadio Comunale “Tonino D'Angelo”, che sarà sottoposto a lavori di restyling al fine di renderlo idoneo all'omologazione delle norme FIGC-LEGA PRO, nei prossimi mesi.

Il Sindaco prof. Vitantonio Petronella, preso atto dell’ingresso in serie C della squadra “Team Altamura” e del grande entusiasmo dei tifosi e della città, si è fortemente impegnato nell’affiancare la società nel cercare soluzioni alternative ad un uso di uno stadio omologato, per poter consegnare l’iscrizione della squadra entro il prossimo 3 giugno.

A tal proposito, acquisito il parere favorevole della società “Bari Calcio”, si è atteso un confronto del Comitato provinciale di ordine e sicurezza, che positivamente ha accolto la proposta.

Per questo motivo, l’Amministrazione ringrazia, a nome della città, il Prefetto di Bari dott. Francesco Russo e il Questore di Bari dott. Giovanni Signer, oltre che tutti gli uffici, per la disponibilità, la professionalità e l’impegno dimostrato in questa vicenda.

Fonte: comunicato ufficiale comune di Altamura