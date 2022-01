Team Altamura, otto positivi nel gruppo squadra: rinviato il match contro il Casarano

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Team Altamura-Casarano è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D, girone H, inizialmente fissato per domenica 23 gennaio allo stadio Tonino D'Angelo non verrà disputato a causa di otto casi di positività al Covid-19 presenti nel gruppo squadra dei biancorossi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite la propria pagina Facebook:

L’ASD Team Altamura comunica che la partita in programma domenica contro il Casarano è rinviata a data da destinarsi per la presenza 8 casi di positività al Covid nel gruppo squadra.