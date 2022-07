Team Altamura, parte da oggi la preparazione estiva. Ritiro fissato dal primo al 14 agosto

La stagione 2022/23 di Serie D per il Team Altamura prende il via a partire da questo pomeriggio con il pre-ritiro ed i test, l’appuntamento per i calciatori biancorossi è per le ore 17.30 allo Stadio D’Angelo. Mister Ciro Ginestra assieme a tutto lo staff tecnico da oggi saranno al lavoro fino al prossimo 31 luglio, mentre il ritiro è stato fissato dal 1 al 14 agosto.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura