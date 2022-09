Team Altamura, partenza con ko: la Cavese vince per 1-0

Sconfitta al debutto in campionato del Team Altamura, che allo stadio Lamberti è stato superato per 1-0 dalla Cavese. La gara poteva mettersi su binari favorevoli ai biancorossi nel primo tempo, grazie ad un calcio di rigore assegnato al 27': tuttavia Croce, presentatosi sul dischetto, si è visto parare il tentativo dal portiere dei padroni di casa Colombo. Nella ripresa è stato annullanto un gol per fuorigioco allo stesso Croce, e così all'87' i campani si sono portati in vantaggio con Lomasto: forcing del Team Altamura negli ultimi minuti, durante i quali Bertolo ha colto un palo. Arriva dunque il primo ko in regular season per gli uomini guidati da Ciro Ginestra.