Team Altamura, domenica può arrivare la promozione in Serie C: tutte le combinazioni

Domenica 21 aprile può esserci l'appuntamento con la storia per il Team Altamura. La formazione allenata da Domenico Giacomarro, capolista del girone H della Serie D, è attualmente in testa alla classifica ed è ormai vicinissima alla promozione diretta in Serie C con tre giornate di anticipo. Traguardo che, come già accennato, i biancorossi potrebbero tagliare già in occasione del match interno contro il Città di Gallipoli.

Con una vittoria il Team Altamura approderebbe tra i professionisti, visto che il Martina non potrebbe colmare il distacco di sette punti a due partite dalla fine; la formazione barese andrebbe a guadagnarsi la promozione anche in caso di pareggio, ma i tarantini dovrebbero raccogliere lo stesso risultato o perdere contro il Barletta. Infine, il salto in Serie C potrebbe arrivare con una sconfitta contro il Città di Gallipoli, con contemporaneo ko del Martina.