Team Altamura, pronto il rush finale per l'obiettivo playoff

Due partite ancora da giocare e il traguardo playoff che può essere raggiunto. Il Team Altamura è pronto a dare tutto in questo finale di regular season, dove un obiettivo che sembrava lontano ora può essere realizzato: i biancorossi presumibilmente testa a testa con il Casarano visto che al Barletta, quarto a 58 punti, basterà ottenere una vittoria in una delle due gare restanti.

Non sarà tuttavia semplice per il Team Altamura, calendario alla mano. Domenica 30 aprile è fissato il delicato derby contro il Molfetta, che è a caccia di punti per la salvezza diretta mentre domenica 7 maggio sarà ospite di un Nardò voglioso di ottenere il miglior piazzamento possibile essendo ancora in corsa (a livello matematico) per il primo posto. Il Casarano invece è atteso dalle sfide al Francavilla in Sinni e al Bitonto. Si preannuncia dunque un rush finale senza esclusione di colpi, nel quale ogni punto avrà un peso specifico fondamentale.