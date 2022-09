Team Altamura, prova di carattere contro il Gladiator: vittoria per 3-1 per i biancorossi

Prima gioia stagionale per il Team Altamura, che allo stadio D'Angelo si è imposto per 3-1 sul Gladiator. Un risultato maturato nelle prime battute di gioco visto che nel giro di pochissimo tempo i biancorossi sono andati a segno per due volte: prima è arrivata l'autorete di Tomi al 5', poi ci ha pensato Croce ad insaccare dopo una bella azione personale. La partita si è poi vivacizzata nella parte finale della ripresa, quando il Gladiator ha accorciato le distanze con il gol di De Biase (80'): tuttavia ad archiviare la pratica per il Team Altamura è stato Molinaro al 91'.