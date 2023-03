Team Altamura, ritorno alla vittoria: Nocerina ko per 2-1

Dopo tre partite il Team Altamura ritrova la vittoria. Allo stadio D'Angelo i biancorossi si sono imposti per 2-1 sulla Nocerina con il tecnico Antonio Rogazzo che ha colto il primo successo da quando ha preso le redini della squadra. Al 15' Errico ha sbloccato il risultato risolvendo una mischia, mentre al 40' Croce ha appoggiato in rete un suggerimento di Caputo; di Maletic, al 47', il gol segnato dagli ospiti. Il Team Altamura, all'undicesima vittoria in campionato, è salito a quota 43 punti in classifica.