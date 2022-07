Team Altamura, ritorno per la panchina: Ciro Ginestra è il nuovo allenatore

Il Team Altamura ha scelto il suo nuovo allenatore, tra l'altro una vecchia conoscenza che ha già guidati i biancorossi nel primo anno in Serie D: si tratta di Ciro Ginestra, come reso noto dai canali ufficiali dello stesso club. Il classe 1979 torna così ad Altamura a distanza di cinque anni, precisamente dalla stagione 2017/2018; nella scorsa annata ha preso le redini della Fidelis Andria ad ottobre 2021 prima dell'esonero arrivato il primo febbraio 2022. In Serie C ha guidato anche il Bisceglie nel 2018/2019 e la Casertana (stagione 2019/2020); Ginestra si è seduto inoltre sulle panchine di Picerno, Sangiovannese e Salernitana Under 17. Nel corso della carriera ha utilizzato spesso come modulo il 3-5-2.