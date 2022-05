Team Altamura, rush finale di stagione per arrivare al traguardo della salvezza

Il mese di maggio con l'attenzione puntata verso l'obiettivo salvezza. Saranno settimane decisive per le ambizioni del Team Altamura, attualmente risucchiato nella lotta per la permanenza in Serie D (tredicesimo posto a quota 41 punti). Due gare da giocare in casa e due in trasferta per i biancorossi.

Mercoledì 4 maggio è prevista la trasferta allo stadio San Francesco D'Assisi contro la Nocerina. Poi due impegni consecutivi allo stadio D'Angelo: domenica 8 maggio sarà sfida al Nola, mentre il 15 arriverà il Bisceglie per un autentico scontro diretto. Infine, domenica 22 maggio, il Team Altamura sarà di scena allo stadio Capozza per la sfida al Casarano.