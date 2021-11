Il San Giorgio passa 2-1 allo stadio D'Angelo: sconfitta per il Team Altamura

Il Team Altamura è stato batutto a domicilio dal San Giorgio nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Si è interrotta dunque la striscia positiva che durava da due partite, dove i biancorossi avevano raccolto una vittoria per 2-0 sul Rotonda e un pareggio contro il Brindisi (2-2 a Maruggio). Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla rete su calcio di rigore di Di Pietro al 15', poi i padroni di casa hanno colto il pareggio con Russotto, al primo centro in questa stagione; nel secondo tempo è arrivato il gol decisivo ad opera di Varela. Il Team Altamura resta fermo a quota 12 punti, assieme alla Mariglianese, occupando il quintultimo posto in classifica.