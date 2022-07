Team Altamura scatenato sul mercato: diversi gli innesti della mediana

Team Altamura letteralmente scatenato sul mercato. Nelle ultime ore la società biancorossa ha messo a segno diversi colpi utili a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ciro Ginestra, con delle manovre che hanno interessato in particolare la mediana.

A tal proposito, dopo l'esperienza alla Fidelis Andria, è approdato in biancorosso Simone Bolognese, centrocampista classe 1999 che ha vestito la maglia dei federiciani nelle ultime due stagioni, totalizzando 58 presenze, 2 gol e 5 assist. Bolognese, che in passato ha giocato al Bitonto e al Nardò, può essere impiegato come centrocampista centrale puro o mediano; il suo innesto si aggiunge a quello di un altro ex Fidelis, ossia NIcola Dipinto: reduce dall'esperienza nel girone D della Serie D all'Athletic Carpi (11 presenze), il classe 2002 ha raccolto 16 presenze in Serie C proprio ad Andria. Anche lui può giocare sia da mediano che da centrocampista centrale.

Calciomerato Team Altamura, esperienza per il centrocampo: presi Ganci e Prinari

A fornire esperienza e tecnica al Team Altamura ci penserà Facundo Ganci, centrocampista argentino che nel 2021/2022 è stato protagonista al Francavilla sul Sinni: il suo score personale ammonta a 38 presenze, condite da due assist. Il classe 1988 vanta inoltre un'esperienza triennale (dal 2017 al 2020) al Fasano triennale al Fasano, contribuendo alla promozione in Serie D nel 2018, senza contare le varie esperienze pugliesi tra cui quelle con Barletta, Brindisi e Casarano. Proprio da Casarano il club biancorosso ha ingaggiato un altro elemento esperto, il duttile Tiziano Prinari, classe 1995, che può ricoprire anche i ruoli di trequartista e seconda punta (e all'occorrenza ala); Prinari, lo scorso anno, ha messo a referto 27 presenze, 4 gol e 3 assist in rossoblù, mentre in passato ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Fasano, Nardò, Bisceglie e Chieti. Un calciatore importante che darà sicuramente più soluzioni a mister Ginestra.

Non solo, perché è arrivato inoltre il terzo attaccante dopo gli ingaggi di Antonio Croce e Antonio Caputo: si tratta dell'argentino Franco Sosa, sceso in campo nella passata stagione prima al Sorrento (8 presenze) e poi al Fasano, dove ha segnato 6 gol in 30 presenze. In Serie D ha militato anche nel Città di Anagni e nell'Agnonese.