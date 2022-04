Team Altamura, altri tre punti pesanti: contro il Sorrento la decide Lucchese

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Dopo il bel successo nel recupero contro il Rotonda (risultato di 4-1), il Team Altamura ha allungato la striscia positiva a cinque risultati utili consecutivi riuscendo ad avere la meglio sul Sorrento allo stadio D'Angelo. 1-0 il risultato finale, arrivato grazie alla rete di Lucchese che ha insaccato grazie ad un tiro dalla lunga distanza: per il centrocampista classe 1996 si è trattato del secondo centro di fila, il terzo stagionale contando anche quello messo con la maglia del Fasano. Una prestazione solida e convincente per il Team Altamura, salito a quota 41 punti in classifica.