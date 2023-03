Team Altamura, stop interno contro l'Afragolese (1-0)

Battuta d'arresto per il Team Altamura allo stadio D'Angelo, dove l'Afragolese si è imposta per 1-0: si tratta della sesta sconfitta stagionale per i biancorossi. L'Afragolese ha trovato il gol decisivo al 54', quando Celiento ha insaccato il pallone dopo un lancio di Esposito. Il Team Altamura resta fermo a quota 44 punti in classifica.