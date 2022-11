Team Altamura, successo in extremis contro l'Afragolese: decisivo Bertolo (2-1)

Squadra in casa

Vittoria pesante per il Team Altamura (la terza consecutiva, nonché quinto risultato utile ottenuto nelle ultime settimane) allo stadio comunale Piccolo di Cercola, contro l'Afragolese. I biancorossi infatti si sono imposti per 2-1, al termine di una gara decisa praticamente negli ultimi istanti: gli ospiti si sono portati avanti al 42', grazie alla punizione realizzata da Mattera; nel finale Longo ha pareggiato i conti (87'), ma Bertolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo è riuscito a firmare la rete decisiva. Il Team Altamura è salito così a quota 19 punti, occupando il quinto posto solitario in classifica.