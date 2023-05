Team Altamura, svanisce il traguardo playoff: il Nardò si impone per 5-2

Il Team Altamura cade allo stadio Giovanni Paolo II, al cospetto del Nardò, e dice addio al sogno playoff. Il 5-2 per mano dei granata ha condannato la formazione guidata da Antonio Rogazzo a rimanere fuori dalla postseason: un traguardo che poteva essere tagliato solo con una vittoria, in virtù del pareggio del Casarano in casa del Bitonto (2-2).

Botta e risposta nelle primissime battute di gioco: al 7' gli ospiti hanno sbloccato il risultato con Molinaro, ma al 10' i padroni di casa hanno ristabilito l'equilibrio grazie al sesto stagionale di De Giorgi. La formazione guidata da Nicola Ragno si è rimessa in careggiata e ha poi trovato la seconda marcatura al 27', quando Ciracì ha trovato la via del gol. La ripresa è stata altrettanto frizzante, con Fedel che al 48' ha firmato il tris per i suoi; al 53' Croce ha riportato in gioco il Team Altamura direttamente su calcio di punizione. Tuttavia i padroni di casa hanno preso il largo grazie a Ciracì, che al 57' ha realizzato la rete della doppietta, e a Gjonaj (82'). Il Team Altamura ha chiuso la stagione regolare a 56 punti, al sesto posto.