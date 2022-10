Team Altamura, tonfo interno contro il Casarano: i rossoblù la spuntano per 3-0

Squadra in casa

Dopo il successo esterno sul Francavilla in Sinni, il Team Altamura ha dovuto incassare un ko tra le mura amiche dello stadio D'Angelo, contro il Casarano: 3-0 il risultato di un match al termine del quale gli avversari sono stati abili nel finalizzare le occasioni che hanno creato. Ad aprire le danze è stato l'attaccante Burzio, al 31'; poi nella parte finale della ripresa si è scatenato il terzino destro Vitofrancesco, subentrato a gara in corso, autore di una doppietta con reti al 69' e all'89'. La formazione guidata da Ciro Ginestra è così rimasta ferma a quota 8 punti in classifica, al nono posto.