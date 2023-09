Team Altamura, tris di vittorie e primo posto: Palmese stesa per 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Il Team Altamura fa tre su tre. Allo stadio D'Angelo la formazione guidata da Domenico Giacomarro ha conquistato la terza vittoria di fila ai danni della Palmese, balzando di fatto in testa alla classifica, a punteggio pieno, assieme al Martina. 3-0 il risultato finale, al termine di una gara la cui prima frazione era rimasta ferma sullo 0-0.

Ad aprire le danze è stato Bertolo al 56', che ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo; il raddoppio è arrivato poco dopo, ed è stato firmato dal mancino di Loiodice, al terzo centro personale in questa stagione (60'). A chiudere i conti è stato un autogol degli ospiti al 69' provocato da un cross di Cascella. Il Team Altamura, come già accennato, è salito così a quota 9 punti in classifica.