Il Team Altamura ufficializza l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C

Team Altamura s.r.l. è lieta di ufficializzare la regolare iscrizione al campionato di Lega Pro-Serie C Now 2024/2025

È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno fattivamente contribuito alla risoluzione del problema stadio alternativo vista la momentanea indisponibilità dello Stadio Tonino D'Angelo.

Si ringraziano, per l’impegno profuso:

L'Onorevole Mauro D'Attis

Il Sindaco della città di Brindisi Dott. Giuseppe Marchionna

Il Prefetto della città di Brindisi Dott. Giuseppe Carnevale

Il Questore della città di Brindisi Dott. Giampietro Lionetti

Il Sindaco della città di Bari Antonio Decaro

Il Ministro dell'Interno Dott. Matteo Piantedosi

Il Prefetto della città di Bari Dott. Francesco Russo

Il Questore della città di Bari Dott. Giovanni Signer

L' Onorevole Rossano Sasso

Il Consigliere regionale Avv. Francesco Paolicelli

Si ringraziano il sindaco di Altamura Antonio Petronella e tutti i consiglieri comunali che si sono adoperati in questo senso.

A questi utlimi ricordiamo e ribadiamo che il progetto Team Altamura non può prescindere dall'utilizzo e dalla disponibilità in tempi brevissimi, quelli più volte dichiarati, dello stadio Tonino D'Angelo. Il mancato rispetto di questi ultimimette a serio rischio l'intero, ambizioso, progetto "Team Altamura". Buon campionato a tutti.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura