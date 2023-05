Team Altamura, un cammino da playoff: quattro vittorie nelle ultime cinque partite

Un cammino da playoff. Se il Team Altamura può sperare ancora di conquistare il pass per la postseason è per lo score raccolto nelle ultime cinque partite: i biancorossi infatti hanno messo a referto ben 12 punti, solo il Brindisi ha fatto meglio assicurandosene 13. Gli uomini guidati da Antonio Rogazzo hanno conquistato quattro vittorie contro Matera, Fasano, Puteolana e Molfetta, mentre hanno perso il match in casa del Barletta. I gol fatti sono stati 10, 3 invece quelli subiti.

Il Team Altamura spera ancora nei playoff, decisiva sarà l'ultima giornata della stagione regolare in programma domenica 7 maggio.