Team Altamura, vittoria di carattere sul Matera: biancorossi vittoriosi per 3-1

Il Team Altamura mette a referto il quinto risultato utile consecutivo con la vittoria per 3-1 sul Matera e tiene ancora vive le speranze di agganciare la zona playoff. Nel match andato in scena allo stadio D'Angelo gli ospiti hanno trovato subito l'occasione di andare in vantaggio con un calcio di rigore, ma il portiere Spina è stato abile a respingere il tentativo rasoterra di Piccioni; tuttavia al 63' il Matera si è portato in avanti con il sinistro da fuori di Bottalico. Al 66' però i padroni di casa hanno ristabilito l'equilibrio grazie al colpo di testa insaccato da Sosa: è stato il preludio alla rimonta nel finale da parte degli uomini guidati Da Antonio Rogazzo che all'89' sono andati sul 2-1 in occasione del tiro a giro di Molinaro, per poi cogliere il tris al 96', quando Sosa ha trasformato un penalty da lui stesso procurato. Il Team Altamura è salito così a quota 47 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Casarano che attualmente occupa l'ultimo posto valevole per gli spareggi.