Il Corato travolge il Team Orta Nova: successo per 3-0

Corato corsaro allo stadio comunale di San Ferdinando, contro il Team Orta Nova. I neroverdi hanno messo in scena una vera e propria prova di forza battendo gli avversari per 3-0: il tris é stato calato nel primo tempo e nel giro di pochi minuti, con le reti di Cotello al 12', Obodo al 18' e Di Rito su calcio di rigore al 23'. Il Corato ha allungato la striscia positiva risultati utili di fila, consolidando sempre più il secondo posto a quota 51 punti, e rispondendo alla vittoria del Barletta capolista per 5-1 sull'Atletico Vieste.