Ternana-Bari 0-0: pareggio senza reti e col brivido finale per i Galletti

Terzo pareggio in quattro partite per il Bari, che ha portato via un punto dal Liberati dopo lo 0-0 con la Ternana. Contro i rossoverdi la squadra di Mignani ha disputato un buon primo tempo senza acuti, mentre nella ripresa è venuta fuori la formazione di casa, stoppata solo dalle parate di Brenno e dal palo colpito da Raimondo a 5' dal 90'.

Prova non brillantissima per i biancorossi, che forse hanno accusato un po' di stanchezza dopo la gara di mercoledì con il Cittadella. Esordio per il nuovo acquisto Mattia Aramu che ha giocato uno spezzone nel finale. Primo punto per le Fere di Cristiano Lucarelli che venivano da tre sconfitte in altrettante giornate.

Con questo pareggio il Bari sale a quota 5 punti, momentaneamente il settimo posto a -5 dalla vetta occupata da Catanzaro e Parma, entrambe a quota 10 punti. Ora all'orizzonte c'è la sosta con la ripresa del campionato fissata il 16 settembre, ancora in trasferta sul campo del Pisa.

Ternana-Bari: la cronaca

Mignani manda in campo lo stesso undici visto nella partita in casa contro il Cittadella con Zuzek unica eccezione, al posto dell'acciaccato Di Cesare. Nelle prime fasi della partita i biancorossi controllano il gioco muovendo bene la palla. Superato da poco il quarto d'ora dal calcio d'inizio bell'azione di Morachioli che salta secco Lobojko e serve Maita che però calcia in maniera imprecisa. Alla mezz'ora destro a incrociare di Nasti da appena dentro l'area, palla che esce di poco alla destra di Iannarilli. Bella la palla filtrante di Dorval. Ternana pericolosa al 45' con un destro a volo dal limite dell'area di Luperini che termina fuori di poco alla destra della porta difesa da Brenno. I padroni di casa si svegliano nel finale del primo tempo: Casasola cerca il filtrante per Falletti che di prima intenzione tira sul primo palo, determinante la parata di Brenno. Un primo equilibrato va in archivio sullo 0-0.

La ripresa inizia con un cambio tra le Fere: fuori l'ammonito Diakité sostituito da Celli. Dopo un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo cambia anche il Bari con Edjouma al posto di Sibilli. Risponde Lucarelli inserendo Raimondo e Favasuli per Favilli e Luperini. Al 62' punizione per il Bari, Maiello appoggia per Dorval che dai 25 metri prova il destro conquistando un corner. Dalla parte opposta Favasuli crossa da sinistra verso destra sul secondo palo, Casasola da due passi spedisce fuori. Al 71' doppia sostituzione per Mignani: dentro Benali e Aramu (all'esordio in biancorosso) per Maita e Morachioli. Proprio Aramu ci prova direttamente da calcio piazzato dai 23 metri, Iannarilli però respinge e sul prosieguo dell'azione Nasti viene fermato per offside. All'82' occasione rossoverde: cross di Casasola, Luperini prova il colpo di testa in anticipo su Zuzek, palla fuori di poco. Per il finale di gara Lucarelli si affida a Dionisi al posto di Falletti. Brividi per il Bari: all'85' Raimondo controlla al limite dell'area, si aggiusta il pallone ed esplode il sinistro, palo pieno, Brenno si salva. Ancora Raimondo ha un'altra opportunità con un destro sventato da Brenno, reattivo nell'occasione. Durante i 6' di recupero fuori Nasti e Ricci, dentro Bellomo e Pucino.

Ternana-Bari 0-0: il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité (46' Celli), Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko (77' Marginean), Corrado, Pyyhtia (59' Favasuli); Falletti (82' Dionisi); Favilli (59' Raimondo). A disp.: Brazao, Vitali, Sorensen, Lucchesi, Travaglini, Distefano. All.: Lucarelli.

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Maita (71' Benali), Maiello, Koutsoupias; Sibilli (58' Edjouma), Nasti, Morachioli (71' Aramu). A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Achik, Faggi, Pucino, Akpa-Chukwu, Acampora, Frabotta. All. Mignani

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Affatato - Cavallina

IV: Castellone

VAR: Valeri

AVAR: Zufferli

Note - ammoniti: Diakité (T), Ricci (B), Falletti (T), Favasuli (T). Cooling break al 25' e al 70' Recupero: 3', 6'