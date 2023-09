Ternana-Bari 0-0, le pagelle: Morachioli prova ad accendere la luce, Maita in affanno

Squadra in casa

Il Bari resta imbattuto dopo le prime quattro giornate del campionato di Serie B, ma torna a casa con qualche certezza in meno dalla trasferta di Terni pareggiata a reti bianche contro i rossoverdi.

Rispetto al pari contro il Cittadella, infatti, la compagine biancorossa è sembrata meno produttiva dal punto di vista offensivo e ha confermato le difficoltà fisiche e mentali nella seconda parte della gara. Con un po' di fortuna, visto anche il palo colpito da Raimondo a pochi minuti dal 90', è arrivato un punto che consente a Mignani e ai suoi di avvicinarsi alla sosta senza grossi patemi d'animo, ma consapevoli di dover migliorare tanti aspetti.

Ternana-Bari, le pagelle dei Galletti

Brenno 6,5: Nel primo tempo salva sul destro di Falletti indirizzato sul primo palo, nella ripresa ringrazia l'imprecisione di Casasola e il palo colpito da Raimondo a cui pochi minuti più tardi nega ancora il gol.

Dorval 6,5: Anche in una partita non brillante della sua squadra è uno degli elementi che si conferma in maggiore crescita. Soffre poco difensivamente e quando può cerca di dare una mano in avanti.

Zuzek 6: Torna titolare per il forfait di Di Cesare senza commettere particolari sbavature.

Vicari 7: Continua il buon momento del centrale romano, alla quarta partita da protagonista. Se il Bari chiude senza incassare gol, molto è merito delle sue letture.

Ricci 5,5: Altra prestazione poco convincente, sulla falsa riga della partita pareggiata col Cittadella, con tanti appoggi sbagliati e qualche incertezza in fase difensiva. Dal 90'+2 Pucino sv

Maita 5,5: In molti si chiedono cosa sia successo al calciatore apprezzato nel campionato di C e nella prima metà della scorsa stagione. Momento di forma psicofisica da rivedere. Dal 71' Benali 6: Inserito per dare nuova linfa al centrocampo.

Maiello 6: Gara di sacrificio e attenzione. Cresce nel secondo tempo quando c'è da soffrire.

Koutsoupias 6: Seconda dal titolare per il centrocampista greco che non fa cose particolarmente vistose ma offre il suo utile contributo nelle due fasi.

Sibilli 5: Dopo tre partite giocate col piede sull'acceleratore cala vistosamente, non riuscendo ad entrare mai in partita. Dal 58' Edjouma 6: È ancora un oggetto misterioso. Stavolta non riesce a impensierire il portiere avversario.

Nasti 6: Solito lavoro generoso sul fronte d'attacco. Alla mezz'ora Dorval gli offre un bel pallone, lui calcia ma non trova lo specchio di poco. Dal 90'+2 Bellomo sv.

Morachioli 6,5: Nel primo tempo prova a dare vivacità alla manovra biancorossa. Risulta tra i più intraprendenti dei suoi, sfornando giocate che potrebbero essere sfruttate meglio dai compagni. Dal 71' Aramu 6: Si presenta con un tentativo su punizione respinto da Iannarilli ma è l'unica occasione che ha per mettersi in mostra.

Mignani 6: Dà continuità alla squadra schierata con il Cittadella. Come nelle altre partite, i suoi accusano un vistoso calo nella ripresa e in particolare nel finale, un problema sia fisico che mentale sul quale dovrà lavorare in questo periodo di sosta, cercando di accelerare l'inserimento dei nuovi.

Ternana-Bari 0-0: pagelle tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6; Diakité 5,5 (46' Celli 6), Capuano 6, Mantovani 6,5; Casasola 5,5, Luperini 6, Labojko 6 (77' Marginean sv), Corrado 6, Pyyhtia 6 (59' Favasuli 6,5); Falletti 6 (82' Dionisi sv); Favilli 5 (59' Raimondo 6,5). A disp.: Brazao, Vitali, Sorensen, Lucchesi, Travaglini, Distefano. All.: Lucarelli 6.

BARI (4-3-2-1): Brenno 6,5, Dorval 6,5, Zuzek 6, Vicari 7, Ricci 5,5 (90'+2 Pucino sv); Maita 5 (71' Benali 6), Maiello 6, Koutsoupias 6; Sibilli 5 (58' Edjouma 6), Nasti 6 (90'+2 Bellomo), Morachioli 6,5 (71' Aramu 6). A disp.: Farroni, Matino, Achik, Faggi, Akpa-Chukwu, Acampora, Frabotta. All. Mignani 6

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Affatato - Cavallina

IV: Castellone

VAR: Valeri

AVAR: Zufferli

Note - ammoniti: Diakité (T), Ricci (B), Falletti (T), Favasuli (T). Cooling break al 25' e al 70' Recupero: 3', 6'

