Play-out Serie B | Ternana-Bari 0-3: i Galletti sbancano il Liberati e restano in B

Missione compiuta per il Bari che è riuscito ad evitare la retrocessione in Serie C centrando la vittoria sul campo della Ternana, battuta con un secco 0-3 dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola.

Al Liberati, dove il successo era l'unico risultato contemplato per scongiurare il baratro della retrocessione, è stato ancora una volta decisivo Valerio Di Cesare: nella serata del suo 41° compleanno il capitano biancorosso ha sbloccato il punteggio nei minuti di recupero del primo tempo.

Nella ripresa è arrivata la rete del raddoppio in avvio firmata da Giacomo Ricci e a circa mezz'ora dalla fine Peppe Sibilli ha calato il tris che ha definitivamente spazzato via l'incubo della retrocessione. Condannata alla Serie C la Ternana, a cui sarebbe bastato un pareggio per salvarsi vista la miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare, ma che è crollata nella gara di ritorno.

Finisce una stagione da incubo per il Bari che non vinceva in trasferta dal 29 ottobre. Può respirare l'intera tifoseria biancorossa, rimasta con il fiato sospeso dopo un finale di stagione al cardiopalma, che avrebbe potuto avere un esito catastrofico a un solo anno di distanza dalla promozione in A sfiorata e persa col Cagliari.

Ora i biancorossi possono festeggiare, ma tra qualche giorno sarà inevitabilmente tempo di bilanci, specialmente dopo le parole di Aurelio De Laurentiis alla vigilia, che avevano ulteriormente infuocato un ambiente già incandescente.

Ternana-Bari: la cronaca

Dopo 15 secondi tiro di Maiello dal limite dell'area, pallone fuori alto alla sinistra di Iannarili. Al 5' calcia Carboni, Dorval sporca in angolo. 11' triangolo tra Ricci e Sibilli, con quest'ultimo che va al tiro da posizione defilata, conclusione deviata in angolo da Iannarili 18' tiro dal limite dell'area di Amatucci, pallone di poco fuori alla destra di Pissardo. Due ammonizioni in pochi minuti per i biancorossi, gialli per Maita e Maiello. Vicinissima al vantaggio la Ternana al 26': Favasuli scherza Vicari con una finta e calcia ma non trova lo specchio per poco. Opportunità per il Bari al 31': Sibilli pesca Di Cesare sul secondo palo che per poco non ci arriva in spaccata, sbattendo sul montante. Poco dopo il capitano è costretto a spendere un giallo sull'errore in fase di disimpegno di Dorval. Il Bari va in vantaggio al primo di recupero con una mezza rovesciata di Di Cesare che impatta perfettamente sul corner di Sibilli.

Cambio offensivo dopo l'intervallo per Breda. Fuori Faticanti, dentro Raimondo. Nonostante la mossa offensiva del tecnico degli umbri il Bari trova il raddoppio al 52': cross dalla destra di Dorval, non ci arrivano Benali e Nasti, il pallone però arriva a Ricci che controlla e calcia fra le gambe di Favasuli battendo Iannarilli. Al 56' nella Ternana dentro de Boer per Carboni, poi cambio anche tra i biancorossi con Lulic per Maiello. Al 59' salvataggio di Pissardo su Distefanosugli sviluppi di un corner per la squadra di casa portiere biancorosso sul tentativo. Apoteosi biancorossa al 65': Dorval interviene in anticipo difensivo e sventaglia trovando Sibilli tutto solo a sinistra, il 20 biancorosso controlla, rientra sul destro e calcia, deviazione di Dalle Mura e Iannarilli è battuto per la terza volta. All'84' annullata la rete del poker a Benali per fuorigioco di Morachioli che aveva fatto la sponda per il libico. Nel finale triplo cambio: dentro Puscas, Acampora e Matino per Maita, Sibilli e Dorval. Dopo 6' di recupero può scoppiare l'urlo liberatorio della panchina biancorossa e dei circa 200 tifosi nel settore ospiti.

Ternana-Bari 0-3: il tabellino

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval (87' Matino), Maita (87' Acampora), Maiello (57' Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (87' Sibilli), Nasti (69' Morachioli). A disp.: Brenno, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chukwu, Colangiuli, Aramu. All. F. Giampaolo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (77' Dionisi); Favasuli, Luperini, Faticanti (46' Raimondo), Amatucci, Carboni (56' de Boer); Pereiro, Distefano. A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sørensen, Ferrara, Viviani, Labojko, N'Guessan. All. Breda

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Carbone – Giallatini

IV: Manganiello

VAR: Irrati

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 45'+1 Di Cesare (B), 51' Ricci (B), 65' Sibilli (B)

Note - ammoniti: 21' Maita (B), 22' Maiello (B), 34' Di Cesare (B), 45' Dalle Mura (T), 61' Nasti (B), 73' Lucchesi (T), 89' Acampora (B), 90'+4 Luperini (T), 90'+6 Dionisi (T). Espulsi: 78' Bellomo (B) non dal campo. Recupero: 2', 6'. Spettatori: 11.483 (203 ospiti)