Ternana-Bari 0-3, le pagelle: Di Cesare monumentale. Ricci e Sibilli sugli scudi

Con una delle migliori prestazioni stagionali il Bari è riuscito ad ottenere la salvezza nella gara di ritorno dei play-out di Serie B in cui ha battuto 3-0 la Ternana in trasferta. Grande prova a livello corale dei biancorossi, tornati a vincere in trasferta dopo tempo immemore, trascinati da un immenso Di Cesare. Sugli scudi anche Ricci e Sibilli autore delle altre due reti, e Benali.

Ternana-Bari: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 6: Sempre attento sulle rare sollecitazioni della Ternana. L'intervento più importante lo fa nella ripresa su Di Stefano.

Pucino 7: Gioca una partita di grande applicazione difensiva e risulta tra i migliori dei suoi.

Di Cesare 10: Ringhia su ogni pallone, sbraita quando è costretto al fallo. Poi, nel giorno del suo compleanno, nella partita più delicata della sua carriera, ha il merito di sbloccare il punteggio con una mezza rovesciata che cambia l'inerzia della partita. Il suo Bari è salvo, ora può dormire la notte. Sicuro di non volerci ripensare, capitano?

Vicari 6: Nel primo tempo concede un tiro a Favasuli, poi per il resto non corre grandi rischi.

Dorval 6,5: Nel primo tempo soffre un po' Carboni, nella ripresa cresce e da due suoi cross nascono le reti di Ricci e Sibilli. Dall'87' Matino: sv

Maita 6,5: Dall'87' Acampora: sv

Maiello 6: Nelle prime battute sembra un po' in difficoltà, becca anche un giallo che lo limita, poi tiene botta. Dal 57' Lulic 6:

Benali 6,5: Gioca una grande partita nelle due fasi. Troverebbe anche il gol ma la rete viene annullata per offside di Morachioli.

Ricci 7: Nei primi 45' sfodera un bell'assist per Sibilli il cui tiro viene respinto da Iannarilli, poi all'inizio della ripresa segna il pesantissimo gol del raddoppio e si rende prezioso in più occasioni tenendo palla, guadagnando secondi preziosi.

Sibilli 7,5: Prestazione di quantità e qualità. Lotta su ogni pallone, prova a ispirare e poi lui stesso chiude la pratica salvezza siglando la dodicesima rete stagionale. Dall'87' Puscas: sv

Nasti 6: Offre una prestazione generosa pur senza riuscire a rendersi particolarmente pericoloso. Dal Morachioli 6,5: Ingresso in campo positivo

Giampaolo 7: Nella parttia decisiva sceglie col suo staff di mettersi a specchio della Ternana. Una mossa rischiosa, visto che il 3-5-2 era stato mal digerito con Iachini, eppure la scelta si rivela vincente, visto che i suoi sfoderano la miglior prestazione stagionale conquistando in maniera meritata la salvezza.

Ternana-Bari 0-3: voti e tabellino

BARI (3-5-2): Pissardo 6; Pucino 7, Di Cesare 10, Vicari 6; Dorval 6,5 (87' Matino sv), Maita 6,5 (87' Acampora sv), Maiello 6 (57' Lulic 6), Benali 7,5, Ricc 7,5i; Sibilli 7,5 (87' Puscas sv), Nasti 6 (69' Morachioli 6,5). A disp.: Brenno, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chukwu, Colangiuli, Aramu. All. F. Giampaolo 7

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 5,5; Casasola 5, Dalle Mura 4,5, Lucchesi 5 (77' Dionisi sv); Favasuli 5,5, Luperini 5, Faticanti 5,5 (46' Raimondo 5,5), Amatucci 5,5, Carboni 5 (56' de Boer 5); Pereiro 5, Distefano 5,5. A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sørensen, Ferrara, Viviani, Labojko, N'Guessan. All. Breda 5,5

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Carbone – Giallatini

IV: Manganiello

VAR: Irrati

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 45'+1 Di Cesare (B), 51' Ricci (B), 65' Sibilli (B)

Note - ammoniti: 21' Maita (B), 22' Maiello (B), 34' Di Cesare (B), 45' Dalle Mura (T), 61' Nasti (B), 73' Lucchesi (T), 89' Acampora (B), 90'+4 Luperini (T), 90'+6 Dionisi (T). Espulsi: 78' Bellomo (B) non dal campo. Recupero: 2', 6'. Spettatori: 11.483 (203 ospiti)