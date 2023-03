Ternana-Bari 1-0, le pagelle: Scheidler delude, Antenucci l'unico a provarci. Benali e Morachioli entrano bene

Squadra in casa

Squadra in casa Ternana

Risultato negativo per il Bari, uscito battuto di misura dal Liberati di Terni contro i padroni di casa della Ternana. Una sconfitta che ha visto i biancorossi rendersi poco pericolosi in fase offensiva e concedere su una delle poche azioni offensive delle Fere, che comunque hanno meritato la vittoria disputando una partita certamente più gagliarda di quella dei pugliesi.

I migliori Today

Antenucci 6,5: Nettamente meglio di Scheidler di cui prende il posto. Prova ad alzare la qualità della manovra offensiva e va vicino al pari con un sinistro velenoso neutralizzato da Iannarilli.

Caprile 6,5: Incolpevole in occasione del gol di Partipilo, compie almeno un paio di interventi importanti che tengono in partita il Bari.

Morachioli 6: Viene buttato in campo con circa mezz'ora di partita ancora da giocare e dal suo ingresso in poi il Bari ci prova con più intraprendenza.

Benali 6: Ingresso in campo forse un po' tardivo. Velocizza il gioco e ne aumenta il tasso tecnico. Perché non schierarlo titolare?

I peggiori Today

Scheidler 4,5: Mignani lo ripropone nell'undici iniziale come nella gara d'andata, ma a differenza di quella partita in cui ben figurò, il francese non ne azzecca una.

Botta 5: La sua partita dura 15-20 minuti, giusto il tempo di rendersi pericoloso con un sinistro fuori di poco. Poi evapora dal match fino alla sostituzione in avvio di ripresa.

Cheddira 5: I primi 45' li passa a cercare di tenere da solo in apprensione la retroguardia umbra, dannandosi l'anima. Nella ripresa, invece, non si vede praticamente mai.

Mallamo 5: Mignani gli dà fiducia ma risulta tra i meno convincenti, faticando in entrambe le fasi.

Benedetti 5,5: Male anche lui, che solitamente è sempre tra i migliori. Dà dinamismo ma commette veramente troppi errori col pallone tra i piedi.

Zuzek e Vicari 5,5: Concedono poco per tutta la partita ma si fanno trovare impreparati in occasione del gol umbro. Lo sloveno viene anticipato da Palumbo, l'ex Spal è inspiegabilmente fuori posizione.

Mignani 5,5: Le scelte iniziali e a gara in corso questa volta non gli danno ragione. Aveva assenze importanti ma ci ha messo del suo.

Ternana-Bari 1-0: pagelle e tabellino

TERNANA (3-4-3): Iannarilli 6,5; Diakite 6,5, Sorensen 7, Mantovani 6,5; Cassata 6 (74' Martella sv), Coulibaly 6 (58' Agazzi 6), Di Tacchio 6,5, Corrado 6; Palumbo 6,5 (82' Favilli sv), Partipilo 7 (82' Donnarumma sv); Falletti 6,5 (74' Paghera sv). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Capuano, Bogdan. All. Lucarelli 6,5

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 5,5 (76' Esposito sv), Zuzek 5,5, Vicari 5,5, Ricci 5,5; Mallamo 5 (59' Bellomo 5,5), Maita 5,5 (64' Benali 6), Benedetti 5,5; Botta 5 (59' Morachioli 6); Scheidler 4,5 (59' Antenucci 6,5), Cheddira 5. A disp.: Frattali, Sarri, Matino, Benali, Bosisio, Molina, Dorval. All. Mignani 5,5

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Baccini - Zingarelli

IV: Crezzini

VAR: Maggioni

AVAR: Gariglio

Marcatori: 19' Partipilo (T)

Note - ammoniti Maita (B), Vicari (B). Recupero: 3', 5'

Spettatori: 6.519 (934 tifosi ospiti)