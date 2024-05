Play-out Serie B | Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Si avvicina il momento della verità per il Bari, atteso dalla partita di ritorno dei play-out di Serie B in programma domani, giovedì 23 maggio alle 20:30 sul campo della Ternana.

In un Liberati che va verso il tutto esaurito si ripartirà dall'1-1 della settimana scorsa al San Nicola, un risultato che lascia ai biancorossi la vittoria come unica possibilità di evitare la retrocessione. Da regolamento, infatti, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari non sono previsti tempi supplementari e rigori, se non in caso di arrivo a pari punti nella classifica della stagione regolare. Non è il caso della squadra di Federico Giampaolo che ha chiuso il campionato con 41 punti, due in meno rispetto agli umbri.

Al Bari serve la partita della vita, un refrain sentito più volte nel corso di questa sciagurata stagione, ma che in questo appuntamento da ultima spiaggia rappresenta l'unica via per evitare di sprofondare nel baratro della Serie C.

Il destino sportivo del Bari è nelle mani di una squadra costruita innegabilmente male, incapace di trovare la propria identità nell'arco di un intero campionato con ben quattro allenatori che si sono avvicendati in panchina senza che nessuno riuscisse a imprimere la svolta a un rendimento radicalmente opposto a quello che l'anno scorso l'aveva portata a un passo dalla Serie A.

Sarà una partita che capitan Di Cesare (41 anni domani) e compagni dovranno gestire con intelligenza, senza attaccare all'arma bianca. Di sicuro non si potrà prescindere da un approccio totalmente diverso rispetto a quello del primo tempo della gara d'andata al termine del quale la squadra di Breda sarebbe potuta andare al riposo con un passivo tale da rendere un'impresa recuperare il risultato nella partita di ritorno. Invece a Terni si ripartirà dall'equilibrio delle reti di Nasti e Pereiro, due sicuri protagonisti anche nella gara di ritorno, in cui si decide la stagione.

Come arriva la Ternana

Roberto Breda ha convocato 23 giocatori per la gara decisiva della stagione. Assenti gli infortunati Capuano, Boloca, Sgarbi, Mărginean, Pyyhtiä, Favilli e Żuberek. L'undici rossoverde dovrebbe ricalcare quello visto al San Nicola con Iannarilli a difendere i pali, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi in difesa. A centrocampo Luperini e Amatucci accanto al vertice basso Faticanti, con Favasuli e Carboni esterni, con Pereiro e Distefano in attacco.

Come arriva il Bari

Federico Giampaolo si presenterà a Terni senza gli indisponibili Diaw, Edjouma, Guiebre e Koutsoupias. Rispetto alla partita d'andata lo schema iniziale dei biancorossi potrebbe variare dal 4-2-3-1 al 3-5-2. In tal caso, davanti a Pissardo ci sarebbero Pucino, Di Cesare e Vicari. In mezzo al campo dovrebbe essere proposto il trio composto da Maiello in regia e Maita e Maiello mezzali, con Dorval e Ricci sulle corsie esterne, mentre in attacco Sibilli si muoverà in appoggio a Nasti.

Ternana-Bari: probabili formazioni

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci; Sibilli, Nasti. All. F. Giampaolo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Faticanti, Amatucci, Carboni; Pereiro, Distefano

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Carbone – Giallatini

IV: Manganiello

VAR: Irrati

AVAR: Meraviglia

Ternana-Bari: i precedenti

In 50 precedenti tra Ternana e Bari i biancorossi hanno vinto 17 volte. Nelle restanti gare 17 pareggi e 16 successi dei rossoverdi. Nei 24 precedenti in casa degli umbri solo 3 successi dei Galletti a fronte di 10 pareggi e 11 vittorie delle Fere. Nel precedente stagionale al Liberati, giocato alla 4ª giornata (il 3 settembre 2023) finì 0-0, con i padroni di casa che sfiorarono la vittoria colpendo un palo nei minuti finali con Raimondo.

Ternana-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Ternana-Bari, gara di ritorno dei play-out di Serie B di giovedì 23 maggio alle 20:30, verrà trasmessa in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) e in streaming su Dazn.