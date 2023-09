Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Concluso definitivamente il calciomercato estivo per il Bari è di nuovo tempo di concentrarsi sul campionato di Serie B con l'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.

Domani i biancorossi saranno di scena sul campo della Ternana nella gara valevole per la 4ª giornata del torneo cadetto, il cui fischio d'inizio è in programma alle 18. Rispetto alla partita pareggiata contro il Cittadella, Mignani - pur non avendo un'alternativa a Nasti nel ruolo di centravanti - avrà a disposizione una panchina un po' più profonda, in virtù dei nuovi arrivi tesserati durante l'ultima giornata di trattative.

Di fronte il Bari, che ha ottenuto 5 punti nelle prime tre giornate grazie a due pareggi e una vittoria, troverà una Ternana ferita, reduce da tre sconfitte in altrettante partite dopo essere stata battuta da Samp, Catanzaro e Cremonese.

La direzione di gara sarà affidata al signor Daniele Rutella di Enna coadiuvato dagli assistenti Affatato e Cavallina. Quarto ufficiale sarà Castellone, mentre in sala monitor ci saranno Valeri (VAR) e Zufferli (AVAR).

Come arriva la Ternana

Contro i Galletti, Cristiano Lucarelli ha convocato 22 giocatori: non fanno parte della lista gli indisponibili Ramos, Paghera e Proietti. Le Fere dovrebbero scendere in campo col 3-5-2, con Iannarilli tra i pali e la difesa formata da Mantovani, Sorensen e Celli. A centrocampo Luperini, Labojko, Pyyhtia, con Diakité e Corrado a presidiare le fasce. In attacco Falletti dovrebbe agire a supporto di Raimondo.

Come arriva il Bari

Per la gara del Liberati, Mignani, oltre al lungodegente Ménez, non avrà a disposizione il capitano Valerio Di Cesare, fermato da un affaticamento muscolare, e Davide Diaw che ha quasi smaltito il problema al bicipite femorale ed è prossimo al rientro in gruppo. Prime convocazioni per Acampora, Achik, Aramu e Farroni, mentre Astrologo si unirà al gruppo nelle prossime ore. I biancorossi dovrebbero disporsi con la stessa formazione che ha affrontato il Cittadella ad eccezione di Zuzek che prenderà il posto di Di Cesare, mentre per i nuovi potrebbe esserci spazio a gara in corso.

Ternana-Bari: probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Falletti; Raimondo. All.: Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Maita; Sibilli; Nasti, Morachioli. All.: Mignani

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Affatato - Cavallina

IV: Castellone

VAR: Valeri

AVAR: Zufferli

Ternana-Bari: i precedenti

Tra Ternana e Bari esistono 47 precedenti ufficiali. Il bilancio della partita è in parità con 16 vittorie ciascuno e 15 pareggi. Diverso lo score nelle 23 gare giocate in Umbria dove il Bari ha vinto solo 3 volte a fronte di 9 pareggi e 11 successi rossoverdi.

Nello scorso campionato, dopo lo 0-0 del girone d'andata al San Nicola (28 ottobre 2022), al ritorno a Terni vinse 1-0 la squadra di Cristiano Lucarelli, 1-0 grazie alla rete del barese Partipilo.

Ternana-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 4ª giornata di Serie B Ternana-Bari, in programma allo stadio Libero Liberati alle 18:30 di domenica 3 settembre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 254) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.