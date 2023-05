Tonfo Arboris Belli: i gialloverdi perdono contro il Ginosa e retrocedono in Promozione (1-2)

Squadra in casa

Squadra in casa Arboris Belli

Finisce nel peggiore dei modi la stagione dell'Arboris Belli: i gialloverdi infatti sono stati battuti per 2-1 dal Ginosa nel match dei playout giocatosi allo stadio Scianni Ruggeri retrocedendo così in Promozione. Gli ospiti sono andati in vantaggio grazie al tocco sotto misura di Dell'Orco, successivamente i padroni di casa hanno ristabilito l'equilibrio con Amodio. La sfida è andata ai supplementari: quasi allo scadere Cimmarrusti ha firmato la rete decisiva che ha consentito al Ginosa di salvarsi e, allo stesso tempo, condannato l'Arboris Belli a salutare il campionato di Eccellenza.