Un traguardo storico: Altamura ritrova il calcio professionistico dopo 27 anni

Il Team Altamura ha scritto una pagina di storia nella giornata di domenica 21 aprile: i biancorossi, battendo per 2-1 il Città di Gallipoli, ha ottenuto matematicamente la promozione in Serie C. Un traguardo ottenuto a seguito di un cammino straordinario, con il primo posto del girone H agganciato fin dalla decima giornata. Ora è il momento di festeggire e terminare al meglio la stagione, per poi proiettarsi verso questa intrigante avventura.

La città ritrova il calcio professionistico a 27 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 1996/1997 e l'Altamura prese parte al campionato di Serie C2 terminato però con la retrocessione a seguito dei playout contro il Marsala (sconfitta per 2-0 all'andata e 1-1 al ritorno). Curiosità: nella seconda parte di stagione in rosa, proprio dal Marsala, arrivò Domenico Giacomarro, attuale tecnico dei biancorossi che ha guidato la squadra alla promozione. Il salto in C2 arrivò nel 1996, dopo il Campionato Nazionale Dilettanti durante il quale la squadra fu guidata da Ezio Capuano.

L'altra militanza in C avvenne dal 1989 al 1993, anno in cui arrivò la retrocessione. La promozione si concretizzò al termine del Campionato Interregionale 1988/1989: i biancorossi del presidente Franco Tafuni e guidati in panchina da Franco Di Benedetto ebbero la meglio in un duello senza esclusione di colpi contro la Pro Matera.