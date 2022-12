Tredicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nell'anticipo odierno il Polimnia ha avuto la meglio sul Borgorosso Molfetta ottenendo la seconda vittoria consecutiva; per i biancorossi invece è stata la quarta sconfitta stagionale.Roboante il successo del Corato (l'ottavo complessivo) che ha rifilato sei reti al San Severo, mentre nel girone B l'Arboris Belli è caduto per la settima volta in casa del Gallipoli.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella tredicesima giornata

Borgorosso Molfetta-Polimnia 1-2 [ Roncone (P) al 6', Roselli (BM) al 48', Selicati (P) su rigore al 79']

Corato-San Severo 6-0 [Santoro, Santoro, Bozzi, Bozzi, Kone, Kone]

Bisceglie-Unione Sportiva Mola [in campo dalle 16:30]

Gallipoli-Arboris Belli 1-0 [Calò]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 30 (punti) Bisceglie 27 Corato 27 Canosa 21 Real Siti 20 Borogorosso Molfetta 19 Unione Sportiva Mola 19 Unione Calcio Bisceglie 18 San Marco 17 San Severo 16 Polimnia 16 Orta Nova 13 Foggia Incedit 6 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B