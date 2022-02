Turris-Bari, le pagelle: Cheddira, Di Cesare e Antenucci i migliori, Mazzotta incerto

Serie C Girone C

Successo di grande importanza per il Bari sul campo della Turris, battuta 1-0. Grazie ai tre punti ottenuti su un campo dove i biancorossi avevano vinto soltanto una volta nella storia, nel lontano 1977, la squadra di Michele Mignani è riuscita a mantenere invariato il distacco sul secondo posto, tenendo a 7 punti il Catanzaro.

Sebbene la squadra biancorossa a tratti abbia dato l'impressione di avere ancora qualche scoria derivante dalle ultime uscite, tra risultati non brillanti e qualche nervo scoperto, la prestazione è stata importante. Il Bari ha concesso poco difensivamente, lasciando l'iniziativa agli avversari prevalentemente con tiri da fuori, e ha capitalizzato al massimo una delle poche occasioni del primo tempo.

L'unico torto dei galletti è stato quello di non chiudere l'incontro nella ripresa, non riuscendo ad approfittare degli ultimi 20 minuti vissuti in superiorità numerica per il rosso a Manzi. Ad ogni modo, con un po' di sofferenza, è arrivata una vittoria sporca che è utile non soltanto per la classifica ma anche per restituire serenità e certezze a un gruppo che fino alla conclusione del girone d'andata aveva impressionato per forza e continuità.

I migliori Today

Cheddira 7: La sua quinta rete in campionato basta a decidere la difficile trasferta sul campo della Turris. È un gol pesante e per questo il voto è alto, ma deve crescere in concretezza poiché in ogni partita chiude con diverse occasioni nitide non sfruttate.

Antenucci 7: Non segna ma offre una prestazione davvero esemplare abbassandosi costantemente a ricevere il pallone sulla linea di metà campo per provare a ispirare i compagni, mostrando anche una grandissima disponibilità dal punto di vista difensivo. La stizza per il cambio inaspettato a Monopoli è già alle spalle.

Di Cesare 7: Torna in campo da titolare l'ultima volta dopo Francavilla dove il 24 ottobre scorso si era fatto male e porta subito in dote la sua grande esperienza e le sue enormi motivazioni guidando con autorevolezza la difesa per 80 minuti su un campo difficilissimo.

Frattali 7: Spesso si parla poco di questo portiere e più per i suoi errori. Contro i corallini, com'era già avvenuto a Monopoli, compie almeno due o tre interventi determinanti ai fini del risultato. Unico neo, "l'abbonamento" al giallo per perdita di tempo.

Mallamo 6,5: Solita partita di grande applicazione per 'Mallamino', così come lo apostrofa simpaticamente il ds Polito. Corre tanto, imbecca i compagni (mette anche lo zampino nel gol di Cheddira), si inserisce e prova anche a pungere. Imprescindibile per questa squadra.

I peggiori Today

Mazzotta 5,5: Come già avvenuto in diverse delle precedenti uscite in cui è stato impiegato da titolare si contraddistingue per qualche apprensione difensiva di troppo e per lo scarso apporto in fase d'appoggio dell'azione offensiva.

Scavone 5,5: Tra le sue qualità principali c'è l'inserimento senza palla, una qualità che richiede anche una brillantezza che in questo momento sembra non possedere al pari di altri compagni. Non sfigura ma da un calciatore con le sue doti e col suo fisico è lecito aspettarsi qualcosina in più.

Turris-Bari 0-1: pagelle e tabellino

TURRIS (4-3-1-2): Perina 6; Manzi 5, Di Nunzio 5,5 (90' Zanoni sv), Sbraga 5,5, Loreto (59' Leonetti); Ghislandi 5,5, Franco 6 (82' Longo sv), Tascone 6, Finardi 5 (46' Pavone 6,5); Giannone 6, Santaniello 5,5. A disp.: Abagnale, Colantuono, Zampa, Bordo, Iglio, D’Oriano, Nocerino, Nunziante. All. Caneo 6.

BARI (4-3-1-2): Frattali 7; Belli 6, Di Cesare 7 (79' Celiento sv), Gigliotti 6, Mazzotta 5,5 (64' Ricci 6); Maita 6, Bianco 6 (64' Misuraca 6), Scavone 5,5; Mallamo 6,5 (77' D’Errico sv); Antenucci 7, Cheddira 7 (77' Simeri sv). A disp.: Polverino, Plitko, Simeri, Citro, Pucino, Terranova, Ricci, Daddario, Paponi. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Maninetti - Salama

IV: Mastrodomenico

Marcatori: 32' Cheddira (B)

Note - ammoniti Bianco, Cheddira, Mignani, Frattali (B), Loreto, Di Nunzio, Ghislandi, Sbraga (T). Espulso Manzi (T) per condotta violenta. Recupero: - pt, 6' st.