Turris-Bari, le probabili formazioni: Maita torna in cabina di regia

Serie C Girone C

Cancellare un avvio di 2022 insoddisfacente, ritrovare brillantezza fisica e cattiveria agonistica. Sono questi gli obiettivi del Bari - reduce da soli 8 punti conquistati nelle prime 5 gare del nuovo anno - nella trasferta di oggi pomeriggio alle 18:00 sul campo della Turris.

Dopo il pari nel derby col Monopoli, che ha consentito ad Avellino e Catanzaro di portarsi a -7 dal primo posto occupato dai galletti, la squadra di Mignani è chiamata a fornire risposte in un match che la vedrà opposta ad un avversario temibile (insieme ai biancorossi, i corallini sono il miglior attacco del Girone C di Serie C), seppur in crisi di risultati (proviene da un trittico di sconfitte consecutive, l'ultima delle quali sul campo del Latina), a tal punto da scivolare al settimo posto a 13 punti dalla vetta.

Alla vigilia del match dell'Amerigo Liguori, campo spesso indigesto al Bari, il capitano Valerio Di Cesare ha fornito rassicurazioni sullo status psico-fisico della squadra, ma la vera reazione è attesa in campo dove i galletti devono dimostrare di voler contrastare la tendenza negativa con cui è iniziato il nuovo anno e riprendere a marciare spediti verso l'obiettivo promozione.

Come arriva la Turris

Buone notizie per Caneo che recupera gli infortunati Zanoni, Longo e D’Oriano, e ritrova Tascone (obiettivo di mercato del Bari a gennaio) dalla squalifica. Convocato anche l'ex Leonetti che era in dubbio, mentre restano indisponibili Varutti, Esempio e Lame. Solitamente i corallini si dispongono con il 3-4-3 ma non è detto che contro il Bari non possano adottare un atteggiamento più prudente, schierandosi col 4-4-2. Tra i pali dovrebbe esserci Perina, mentre i tre centrali dovrebbero essere Manzi, Sbraga e Loreto. A centrocampo Ghislandi e Nunziante (in ballottaggio con Finardi) dovrebbero presidiare le fasce, mentre al centro ci saranno Tascone e Franco. In avanti, certi di una maglia, Giannone e Santaniello, mentre Pavone parte favorito su Leonetti.

Come arriva il Bari

Per la gara di Torre del Greco, Mignani recupera Celiento e Galano, assenti contro il Monopoli. Out, invece, Raffaele Maiello, vittima di un trauma toracico nel derby con i biancoverdi. Ancora indisponibile Ruben Botta, in fase di recupero dai problemi al ginocchio. Nel 4-3-3 biancorosso, davanti al portiere Frattali, dovrebbero trovare spazio Pucino, Terranova, Gigliotti e Mazzotta. A centrocampo, vista l'assenza di Maiello, Maita tornerà ad agire da play, affiancato probabilmente da Scavone e D'Errico, con Mallamo riproposto ancora da trequartista alle spalle del probabile duo composto da Antenucci e Cheddira.

Turris-Bari: i precedenti

Turris e Bari si sono affrontate in 11 confronti ufficiali nel corso della loro storia, incrociandosi in Serie C e Serie D. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 5 vittorie mentre i successi dei corallini sono 3, lo stesso numero degli incontri finiti in parità. Se si guarda esclusivamente alle partite giocate a Torre del Greco, si conta 1 solo successo per i galletti, 3 dei padroni di casa e 1 pari.

L'ultimo incrocio tra queste due squadre risale al girone d'andata del campionato in corso, quando al San Nicola una partita scoppiettante finì col punteggio di 4-2 (vantaggio di Giannone, pari di Cheddira, nuovo vantaggio ospite con l'ex Leonetti, poi nella ripresa i gol di D'Errico, Scavone e Terranova).

L'ultima partita al Liguori, risalente alla 37ª giornata di Serie C della stagione 2020-2021, invece, non rievoca affatto bei ricordi ai galletti, allora guidati da Auteri: quel match del 25 aprile 2021, infatti, finì 3-0 per i campani, a segno con l'ex D'Ignazio, Loreto e Alma.

Turris-Bari: le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante; Giannone, Santaniello, Pavone. All.: Caneo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Maninetti - Salama

IV: Mastrodomenico

Turris-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Turris e Bari, valevole per il 27° turno di Serie C del Girone C, verrà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, e sarà visibile in streaming su smart tv, pc e dispositivi mobili.