Turris-Monopoli, Laterza: "Questa gara è da giocare con tanta voglia e convinzione"

Serie C Girone C

Trasferta ostica per il Monopoli che sabato 15 ottobre sarà impegnato allo stadio Liguori contro la Turris (calcio d'inizio alle ore 17:30). All'orizzonte per i biancoverdi c'è un impegno non semplice, ma anche l'occasione giusta per potersi rialzare dopo la sconfitta interna (la prima in stagione) patita per mano della Viterbese: a presentare il match alla vigilia come di consueto è stato il tecnico Giuseppe Laterza.

Sulla gara: "Abbiamo la possibilità di poter riscattare il ko di sabato, c'è una bella gara da giocare con tanta voglia. La sconfitta contro la Viterbese ci brucia, ora affronteremo una squadra di qualità specialmente davanti. Sarà una partita difficile contro una formazione che gioca ma che allo stesso tempo concede. Servono rabbia e convizione. Giannone e Leonetti hanno tantissima qualità, hanno aggiunto Maniero e hanno anche Santaniello. Gli esterni Contessa ed Ercolani attaccano molto lo spazio".

Sulle condizioni della squadra: "Ci sono diverse defezioni a partire da Drudi e Vettorel. A loro aggiungiamo Cristallo, Piarulli e Vassallo. Chi scende in campo farà la sua gara senza pensare alle assenze".

Sulle scelte di formazione e sul modulo: "Parlando di centrocampisti, non saranno disponibili Vassallo, Hamlili e Piraulli. Sono quasi tutti fuori. Ci sono dei giocatori che dobbiamo far ruotare a prescindere dal moulo, ci sono state partite in cui abbiamo cambiato in corso. Anche schierando un centrocampista in più ci è mancata l'attenzione giusta, indipendentemente dal modulo di partenza è proprio l'attenzione che deve cambiare. Non è un problema di modulo".