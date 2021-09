Turris-Monopoli, le probabili formazioni: Colombo conferma gli stessi undici che hanno battuto il Catania

I biancoverdi potrebbero scendere in campo con la stessa formazione che ha battuto il Catania nella prima giornata

Dopo il tris rifilato al Catania tra le mura del Veneziani, il Monopoli vuole continuare il trend positivo cercando un buon risultato sul campo dell'ostica Turris (calcio d'inizio al Liguori oggi, alle ore 17:30). Il tecnico Alberto Colombo sembrerebbe orientato a confermare praticamente gli stessi undici scesi in campo nella prima giornata di campionato: Piccinni in cabina di regia, Viteritti e Guiebre sulle fasce (rispettivamente a destra e sinistra), mentre ad affiancare la certezza Starita in attacco ci sarà ancora D'Agostino. Modulo 3-5-2. Assenti Basile, Borrelli e Baraye.

Tra i padroni di casa,reduci dal pareggio a reti bianche nella prima giornata contro il Taranto, sono invece da segnalare i rientri dalle rispettive squalifiche di Franco e Loreto. Recuperati Finardi e Zanoni, mentre sono indisponibili Esempio, Lame e Ghislandi. Il modulo scelto da Caneo dovrebbe essere il 3-4-3, con Leonetti e Giannone ai lati della prima punta Santaniello in attacco.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Di Nunzio, Lorenzini, Varruti; Nunziante, Tascone, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti; All.Caneo.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D'Agostino. All. Colombo.