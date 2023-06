Tutte le date chiave del campionato di Serie C 2023/2024: partenza fissata per domenica 27 agosto

Il campionato di Serie C 2023/2024 prenderà il via ufficialmente domenica 27 agosto. La Lega Pro, tramite un comunicato, ha reso note tutte le date chiave per la prossima stagione: la Coppa Italia di Serie C inaugurerà l'annata, con il primo turno fissato per domenica 20 agosto.

Il 23 dicembre 2022 si svolgerà l'ultimo turno prima della sosta invernale, nel corso di tutto il campionato avranno luogo tre turni settimanali ancora da stabilire; l'ultima giornata di regular season verrà disputata domenica 28 aprile, domenica 5 maggio invece inizieranno i playoff. Per quanto riguarda i playout infine, sabato 11 maggio si giocherà il turno di andata, sabato 18 invece il ritorno.

Serie C 2023/2024, tutte le date della prossima stagione

Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF

Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 20 AGOSTO 2023