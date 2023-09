Calciomercato: tutte le operazioni del Bari nell'ultimo giorno di trattative

Ultimo giorno di calciomercato, la cui chiusura ufficiale è prevista questa sera alle 20. Ciro Polito, ds del Bari è a Milano per definire le ultime trattative in entrata e in uscita per completare l'organico a disposizione di Michele Mignani.

Nel corso della nottata il dirigente del club biancorosso ha trovato l'intesa finale per l'arrivo in Puglia di Mattia Aramu dal Genoa. L'operazione si farà in prestito con diritto di riscatto, con Aramu che andrà idealmente a colmare l'assenza dell'infortunato Ménez.

Per l'attacco, da cui è in uscita Aurelien Scheidler (fatta per il suo passaggio in prestito al Cosenza, si attende solo l'ingresso di un sostituto), dovrebbe essere vicino anche Francesco Forte, centravanti classe '93 di proprietà dell'Ascoli. Ci sono state chiacchierate importanti anche per Stefano Okaka, 34enne svincolato che ha già vestito la maglia biancorossa in prestito dalla Roma, da gennaio a giugno 2011.

C'è anche un dialogo in corso con il Novara per uno scambio tra Matteo Rossetti, centrocampista di proprietà del Bari ma fuori dal progetto, e il portiere dei piemontesi Marco Pissardo (al Bari serve un secondo dopo la cessione di Frattali al Frosinone).

In uscita, Emanuele Matino è richiesto dal Monopoli, per D'Errico c'è il Lecco, ma va trovata la quadra sull'ingaggio (circostanza che ha un po' frenato l'operazione). Va trovata una sistemazione anche a Celiento, che è stato offerto a club di C come Casertana e Monopoli. Nel caso in cui dovesse partire un centrale di difesa, potrebbe tornare in voga il nome di un profilo esperto come Emanuele Terranova, svincolato dalla Reggina.