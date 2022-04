Un altro ko per il Città di Mola: il Canosa la spunta per 3-1

Seconda sconfitta di fila per il Città di Mola, caduto allo stadio Comunale di Capurso per mano del Canosa, vittorioso col risultato di 3-1. I padroni di casa erano andati al secondo centro stagionale di gioia ma, praticamente ad inizio ripresa, gli ospiti hanno pareggiato i conti grazie ad Asselti al 46'; successivamente si è scatenato l'attaccante Caputo, che al 60' e al 65' ha siglato la doppietta per la rimonta definitiva. Il Città di Mola resta fermo a quota 41 punti, occupando il quarto posto in classifica: la gara di domenica prossima, contro il Team Orta Nova, sarà decisiva per ipotecare un posto nella griglia playoff.