Undicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Il Corato pareggia contro il San Marco e il Manfredonia allunga in classifica a +2, per via della vittoria nell'anticipo per 2-0 contro l'Unione Calcio Bisceglie. il Borgorosso Molfetta ritorna al successo rifilando quattro gol al San Severo, secondo risultato utile di fila per l'Unione Sportiva Mola con il pari esterno sul campo dell'Orta Nova. Nel girone B, l'Arboris Belli ha infilato la seconda vittoria consecutiva in un emozionante match contro la Virtus Matino.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nell'undicesima giornata

Borgorosso Molfetta-San Severo 4-1 [Sciancalepore (BM) al 6', Sallustio (BM) al 27', Conteh (BM) all'86', Sallustio (BM) all'89', Morra (S) al 91']

Corato-San Marco 0-0

Orta Nova-Unione Sportiva Mola 1-1 [Cormio (ON), Ricucci (USM)]

Bisceglie-Polimnia 0-0 [in corso]

Virtus Matino-Arboris Belli 2-3 [Leone (AB), Mastronardi (AB), Mastronardi (AB), Alemanni (VM), Cannizzaro (VM)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 26 (punti) Corato 24 Bisceglie 22 Canosa 20 Borogorosso Molfetta 18 Unione Sportiva Mola 18 Real Siti 16 San Severo 16 Unione Calcio Bisceglie 15 Orta Nova 12 San Marco 11 Polimnia 11 Foggia Incedit 3 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B